Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Mersin'de, fırtına ve yağmur sonrası gökkuşağı oluştu

        Mersin'de, fırtına ve yağmur sonrası gökkuşağı oluştu

        Mersin ve çevresinde sağanak yağış, fırtına etkisini gösterirken yağmur sonrası ortaya gökkuşağı çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:16 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmur sonrası gelen güzellik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün Mersin'in batı ilçeleri Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçeleri için verdiği sağanak yağış uyarısı sonrası; yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış yaşandı.

        FIRTINA VE YAĞMURDAN SONRA

        Yağış nedeniyle özellikle Mersin-Antalya D-400 karayolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Yağışla birlikte doğu ve kuzeydoğu yönlerinde, saatteki hızı yaklaşık 60 kilometrelik fırtına çıktı.

        GÖREN TELEFONA SARILDI

        Fırtına nedeniyle Akdeniz'de şiddetli dalgalar deniz ulaşımında da olumsuz etki yarattı. Yağış sonrası oluşan gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Habertürk Anasayfa