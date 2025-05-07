Mersin'de ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Yerli tohumların yaygınlaşmasının sağlanması amacıyla yürütülen "Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarsus Ticaret Borsası'nda tören düzenlendi.

Törende, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çiftçilikle uğraşan 44 kişiye 75 torba ayçiçeği tohumu verildi.

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İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, programdaki konuşmasında, "Türkiye'nin bereketli topraklarında, kendi tohumlarımızla daha güçlü ve sürdürülebilir tarıma ilerlemeye devam ediyoruz. Üreticilerimize bereketli ve başarılı sezon diliyoruz" dedi.

Programa, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke de katıldı.