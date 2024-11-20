Merkez Bankası kasım ayı toplantısı için bekleyiş başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağı öngörüldü. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur, faizler düşer mi, sabit mi kalır?" İşte Merkez Bankası kasım ayı faiz kararına ilişkin tüm detaylar...