Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB bu ay faizi düşürür mü?
Eylül ayında faiz oranını sabit bırakan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim kararı için gözler Para Politikası Kurulu'na döndü. TCMB'nin ne zaman faiz indirimine gideceği merak edilirken Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye için yayınladıkları notta tahminlerini paylaştı. İşte, 2024 Ekim TCMB toplantı tarihi…
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En son 19 Eylül'de faiz kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda gözler Ekim ayına döndü. Geçen ay faizi indiren Fed'in ardından, TCMB'nin faiz kararının nasıl etkileneceği merak ediliyordu. TCMB, bir kez daha faizi sabit tuttu. Peki, Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı ne zaman, bu ay faiz indirimi olur mu? İşte, detaylar...
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2024 EKİM TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Ekim 2024 tarihinde toplanacak.
Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılıyor.
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MERKEZ BANKASI EKİM AYINDA FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?
Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye ekonomisine ilişkin bir not yayımladı. Notta temel saptamalar arasında yapışkan iç talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentisi paylaşılırken, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı. Bir başka temel saptama enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programın hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiği yönünde oldu.
Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.
Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.
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TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 6 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.