Meriç İzgi kimdir? Meriç İzgi'nin maymunu neden alındı? soruları vatandaşlar tarafından sosyal medyada merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla `Makak´ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi'nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. İşte Meriç İzgi'nin maymununa dair detaylar...

MERİÇ İZGİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arama kararı alınarak dün İzgi'nin Eyüpsultan'daki evine gelen ekipler, "Makak" cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

MERİÇ İZGİ KİMDİR?

Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını arttırmıştır.

Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi, ilerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak istemektedir.

Meriç İzgi'nin yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır.