Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Yunanistan’ın kara sınırında bu görüntüler yaşanırken hayli sayıdaki göçmen de deniz yoluyla botlarla Yunanistan’a geçmeye çalışıyor. Peki şu anda Edirne’de son durum ne? Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’la konuştum…

Başkan Gürkan, şu anda Edirne’den İpsala’ya kadar arazilerin, tarlaların göçmenlerle dolu olduğunu anlattı:

“Yaklaşık 40 bin göçmen var. Dağınıklar, araziye dağılarak bir şekilde Yunanistan’a geçmeye çalışıyorlar. Karadan geçmeleri zor çünkü Yunan polisinin sert müdahalesi var. Daha çok denizden ve Meriç’ten geçiyorlar. Meriç Nehri’ni yürüyerek geçiyorlar. Yunan sınırındaki Doyran Köyü’nde Meriç’i yürüyerek Yunan tarafına geçiyorlar.

Tabii burada yiyecek ihtiyacı da var. Kızılay-AFAD yardım dağıtıyor, biz de dağıtıyoruz. Çorba dağıtıyoruz. Göçmenler küçük gruplar halindeler ve sürekli yürüyüş halindeler. Hala geliyorlar. İnsani amaçlı destek oluyoruz. Çocuklar da çok fazla. 18 bin kadarı geçmeyi başardı. Ağırlıklı olarak denizden ve Meriç’ten geçmeyi başaranlar bunlar.”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın benimle paylaştığı videoda, göçmenlerin Merih Nehri’ni yürüyerek geçtiği görülüyor. Göçmenlerin geçtiği yer, Edirne Doran Köyü, yürüyerek Meriç’i geçtikleri nokta da Yunanistan…