        Meriç Aral, oğlu Güneş ile ilk paylaşımını yaptı - Magazin haberleri

        Meriç Aral, oğlu Güneş ile ilk paylaşımını yaptı

        Meriç Aral, geçtiğimiz ay kucağına aldığı oğlu Güneş ile ilk paylaşımını yaptı

        Giriş: 15.10.2025 - 21:34 Güncelleme: 15.10.2025 - 21:35
        Oğlu ile ilk paylaşımını yaptı
        Geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren oyuncu Serkan Keskin ile Meriç Aral, bu yılın ilk eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.

        Çift, oğullarına Güneş adını verdi. Meriç Aral, minik Güneş ile ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı.

        Ünlü oyuncu, yayımladığı bu fotoğraflara; "Nazar boncuklarınız hazırsa; sondan başa Güneş'in 9 ay + 40 gün. 41 kere maşallah" ifadelerini kullandı.

        #Meriç Aral

