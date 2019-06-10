Merdiven altı estetik ameliyatlarda karşılaşılan en yaygın 10 hata

Her ameliyatta olduğu gibi plastik cerrahide de komplikasyonlar nadir olarak görülür. Fakat doktorunuzu ve ameliyatınızın yapılacağı yeri yeterince araştırmadıysanız, basit bir operasyon bile çok riskli hale gelebilir.

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, gerekli bilgi ve belgeye sahip olmayan kişilere yaptırılan kozmetik cerrahi işlemi sonrasında en sık karşılaşılan komplikasyonlar hakkında şu bilgileri verdi:

HEMATOM (KAN TOPLAMASI)

Hematom, büyük, ağrılı, morluk şeklinde görünen kan dolu bir hava boşluğudur. Meme büyütme ve yüz gerdirmeden sonra meydana gelebilir. Kan toplanması çok fazlaysa veya hematom olan kısım hızla büyüyorsa kanı boşaltmak için ek işlemler gerekebilir.

SEROMA

Seroma, serum veya steril vücut sıvısı, cilt yüzeyinin altında birikerek şişmeye ve bazen de ağrıya neden olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Seroma enfekte olabileceğinden, genellikle iğne ile boşaltılır.

KAN KAYBI

Kontrol altına alınamayan kan kaybı, kan basıncında düşmeye bağlı olarak potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ameliyat masasında ve ameliyattan sonra bile kan kaybı yaşanabilir.

ENFEKSİYON

En sık görülen komplikasyonlardan biridir. Meme büyütme ve selülit operasyonundan sonra ortaya çıkar. Bazı durumlarda, enfeksiyonlar şiddetli olabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir.

SİNİR HASARI

Uyuşma ve karıncalanma gibi durumlar sık görülür ve bunlar sinir hasarının belirtileri olabilir. Çoğu zaman sinir hasarı geçicidir ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Çoğu kadın bu tarz yetersiz yer ve kişilerce yapılan meme büyütme ameliyatından sonra duyarlılıkta birtakım değişiklikler gözlemler ve duyarlılık değişikliği gözlemleyenlerin birçoğu meme ucu duyumunda kalıcı değişiklikler yaşar.

DERİN TOPLARDAMAR PIHTILAŞMASI VE AKCİĞER EMBOLİSİ

Derin toplardamar pıhtılaşması, genellikle bacaklarda derin toplardamarlarda kan pıhtılarının oluştuğu bir durumdur. Bu pıhtılar ayrılıp akciğerlere gittiğinde ise akciğer embolisine neden olur.

ORGAN HASARI

Liposuction (yağ aldırma) işlemi iç organlarda travmatik etkilere neden olabilir. Cerrahi sonda iç organlarla temas ettiğinde bu organlarda delinme ve sonrasında patlak oluşabilir. Açılan bu delikler ölümcül sonuçlar doğurabilir.

YARA İZİ

Ameliyatınız anormal derecede kırmızı ve kalın kabarık türde yara izleriyle sonuçlanabilir. Estetik cerrahi, görünüşünüzü iyileştirmeye çalıştığından, bu tarz yara izleri sizin için rahatsız edici olacaktır.

GENEL GÖRÜNÜMDEN MEMNUN OLMAMA

Meme ameliyatı geçiren kişiler, şekil veya asimetri problemleri yaşayabilir, yüz bölgesinde bir ameliyat geçirenler ise sonuçtan hoşlanmayabilirler.

ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI

Anestezi uygulaması tecrübeli uzmanlar ve yeterli donanım olmadan gerçekleştirilirse akciğer enfeksiyonları, felç, kalp krizi veya ölüm gibi komplikasyonlara neden olabilir. Anestezi farkındalığı veya ameliyatın ortasında uyanma çok nadir görülür, ancak mümkündür.

Yaygın olan anestezi riskleri şunlardır:

Titreme,

Mide bulantısı ve kusma,

Şaşkın ve aklı karışmış olarak uyanmak.

Tüm bu risklerden uzak durmak için yeterli donanım ve tecrübeye sahip uzmanlar ve kurumlar ile bağlantı kurulmalıdır.