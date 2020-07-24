Mercimek çorbası, sofralarımızın vazgeçilmezidir. Misafirler ve evimizde pişirdiğimiz çorba çeşitlerimizden biridir. Besin değeri yüksektir ve tok tutar. Mercimek çorbasının yapımı da kolaydır. Mercimek çorbasının yapımına başlayalım.

Mercimek Çorbası Malzemeler;

Mercimek Çorbasının Yapılışı;

Mercimek Çorbasının Püf Noktası;