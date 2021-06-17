Süzmesi ayrı güzel sebzelisi ayrı güzel... Hem misafir sofralarının hem çocuklu evlerin vazgeçilmezi olan Mercimek çorbası, oldukça sağlıklı olması sebebiyle de ilk akla gelen çorbalardan biri. Pratik yapılışıyla Mercimek çorbası tarifini sizler için derledik...

Kaç kişilik: 4

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 litre su.

Yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ.

50 gr tereyağı.

2 adet soğan. (orta boy)

2 tatlı kaşığı tuz.

1 çay kaşığı karabiber.

1 tatlı kaşığı nane.

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.

1 çorba kaşığı un.

1 çorba kaşığı salça.

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yapılış-1

Mercimek, soğanı yıkayıp tuz ilave ederek tencereye koyalım.

Üzerine 5 bardak su koyarak orta ateşte 20-25 dakika pişirelim.

Pişen malzememizi blendır yardımı ile pürüzsüz hale getirelim.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve un ekleyelim.

Un pembeleşmeye başlayınca salça ilave edelim.

Blendır da karıştırdığımız karışımı yağlı, unlu olan tenceremize katalım.

Tenceremizi karıştırarak 15 dakika bu şekilde pişirmeye devam edelim.

Tavada 50 gr tereyağı eriterek içine baharatları ilave edelim.

Tavada hazırlamış olduğumuz tereyağlı sosumuzu tencereye döküp 10 dakika karıştıralım.

Pişen çorbamız servise hazır.



Mercimek Çorbasının Püf Noktası;

Mercimek, çok çabuk su çeker, ateşin orta derecede olmasına özen gösterelim.

NOT!

Özellikle kış aylarında mercimek çorbası yaparken çorbanın içine katacağınız havuç, kereviz, patates gibi sebzeler oldukça doyurucu ve faydalı bir kış çorbası yapmanızı sağlar.