"3 yıl önce yine bu topraklara gelmiştik ve o zaman çok yağmur yağdığı için doğayı gezme fırsatımız olmamıştı. Onun için şimdi Munzur ve Mercan dağlarındaki vadileri ve gölleri keşfetmeye geldik. Buranın müthiş bir coğrafyası var ama yaşanan bazı olaylardan dolayı biraz atıl kalmış ve bu yüzden insanların gelmediği keşfetmediği bir yer olmuş."