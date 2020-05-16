Menteşe Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı - MUĞLA

Muğla Valisi Esengül Civelek ve protokol üyeleri, hastanenin ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, laboratuvar, röntgen servisi ve odalarını gezerek, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Şadi Ballı'dan bilgi aldı.Civelek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yenilenen Menteşe Devlet Hastanesinin acil servisini hizmete açtıklarını söyledi.
Hayırlı olsun dileğinde bulunan Civelek, "Yenilenen Menteşe Devlet Hastanemizi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, değerli milletvekillerimize, hayırseverlerimize, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine, İl Sağlık Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Menteşe Devlet Hastanesinin hasta kabulüne başladığını aktardı.AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise Menteşe Devlet Hastanesi önünde fotoğraf vermenin mutluluğunu, gururunu yaşadığını, devletin şu an sağlık konusunda adeta bir seferberlik halinde olduğunu dile getirdi.
İl Sağlık Müdürü İskender Gencer de hastane binasının yaklaşık bir buçuk yıldır tadilatta olduğunu söyledi.Hastanenin 100 yatak kapasiteli olduğunu anlatan Gencer, şunları kaydetti:
"Tomografi dahil 100 yataklı bir hastanede olması gereken her şey var. 25 doktorumuz, 10 pratisyen hekimimiz olacak." dedi.AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de uzun zamandır bugünü beklediklerini, hastane açılışının daha önce birkaç defa ertelendiğini anlattı.Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açılışının bile yapılamadığını belirten Mete, hizmet yapmaktan açılış yapmaya pek fırsat olmadığını söyledi.
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