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Menemen tarifi, nasıl yapılır? Pratik menemen tarifi...

Menemen yaz sofralarının başrol oyuncularındandır ama kışın da konserve olarak tüketilebilir. Sadece domates ve biber kullanarak evde kendiniz de konserveliyebilirsiniz. Pişirme kısmında yumurtasını ekleyerek bildiğiniz taze menemenden biraz daha ekşi olan bir tatla karşılaşırsınız. Öte yandan menemen ne zaman keşfedilmiş diye merak edenler için de küçük bir araştırma yaptık ve Menemen’in ana malzemesi domatesin 1900’lü yıllarda Adana'dan yurda giriş yaptığını öğrendik. Dolayısı ile menemen Türkiye'de bu yıllardan sonra yenilmeye başlanmıştır. Buyurun size bol seçenekli bir menemen tarifi...

07.02.2020 - 12:17 | Güncelleme:
Menemen nasıl yapılır?

MENEMEN TARİFİ

Malzemeler:

3 domates
3 adet yeşil biber 
1 çay kaşığı tuz
3 adet yumurta
Karabiber ya da kimyon

- Soğanlı yapacaksanız 1 adet ince kıyılmış soğan 
- Sucuklu yapacaksanız 7-8 dilim sucuk
- Kaşarlı yapacaksanız küçük bir 1 kase rendelenmiş kaşar

Üzeri için:

Kekik

Nasıl yapılır?

Yeşil biberleri ince ince dilimleyip yağda rengi dönene dek pişirin. (Yakmamaya özen gösterin.) Ardından küp küp doğranmış ya da rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domatesler pişerken dilediğiniz baharatları ve tuzu ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekmeye başlarken ve tamamen yumuşamışken yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar piştiğin de menemeniniz yemeye de hazır demektir. Menemeni yumurtasız olarak da yiyebilirsiniz. Domates piştikten sonra ocaktan alınıp da servis edilebilir.

* Eğer menemeni soğanlı yapacaksanız; en başta biberlerle beraber ince ince doğranmış bir soğanı da malzemelere eklemelisiniz.

* Kaşarlı istiyorsanız menemenin yumurtası pişmeye yakın kaşar rendesinin tamamını menemenin üzerine boşaltın ve tavanın üzerini de bir kapakla kapatıp 1 dakika ateşte ve 1 dakika da ocağı kapatıp bekleterek pişirin.

* Sucuklu menemen yapmak isterseniz de biberden sonra yarım ay şeklinde dilimlenmiş sucukları ekleyip pişirmelisiniz. Sonra sırayla domates ve yumurta eklenebilir.

Tüm bu seçeneklerden kendi menemen tarifinizi de oluşturabilirsiniz. Menemen piştikten sonra üzerine kekik serpip tava ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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