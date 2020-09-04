Menekşe yağının cilde faydaları

Menekşe yağı oldukça faydalı olan bir yağdır. Her türlü faydalı etkisi bulunan menekşe yağı cilt ve saçlar için de yoğun bir fayda içerir. Menekşe yağı; ciltte meydana gelen kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlarda etkisiyle bu durumu giderir. Tabi ki cildinizdeki hasarların nedeni hakkında öncelikle bir hekimden bilgi almalısınız. Ancak; sonrasında kendi başınıza menekşe yağı uygulamanız akıllıca olacaktır.

Menekşe yağı; cildin yumuşamasını ve nemlenmesini sağlayarak kuru ciltler için oldukça faydalıdır.

Ciltte oluşan erken kırışmaların giderilmesinde de etkilidir.

Ciltte oluşan egzama için uzmanlar tarafından da menekşe yağı kullanılması önerilecek kadar faydalı olan bir yağdır.

Mikrop ve bakterilerin ciltten arınmasını sağlayarak cildi koruyucu bir etkiye sahip olması; menekşe yağının oldukça tercih edilebilir olmasını sağlar.

Antiseptik özelliğe sahip olması nedeni ile; yağlı ciltlerde oluşan sivilce ve aknelerin giderilmesinde etkili bir faydası bulunur.

Kılcal damarların görünümlerini azalttığı ve içerdiği; A, C vitaminleri ve salisik asit sayesinde cildin düzelmesini sağlamaktadır.

Saçlarda ortaya çıkan kepek ve dökülmelerde etkili olarak düzelme sağlar.

Saçların parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasında faydalı olmaktadır.

Menekşe yağını tatlı badem yağı ile karıştırarak saça uygulayın 15 dakika bekletip yıkayın. Saç köklerini besler ve nemlendirir.

Ciltte oluşan çatlakların giderilmesinde de faydalıdır.

Cildin beyazlamasını sağlar.