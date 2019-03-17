Menderes Samancılar kimdir, kaç yaşında, nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sayısız başarılı dizi ve sinema filmlerinde rol alan usta oyuncu, son olarak ekranların fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna dahil oldu. İşte, Menderes Samancılar'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...

MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 yılında Adana'da dünyaya gelmiş Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı. 1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı. Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sergilenen Selvi Boylum Al Yazmalım adlı oyunun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı.

Menderes Samancılar, 1999 genel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Adana milletvekili adayı oldu.

15 yaşından beri şiir yazan Samancılar, Eylül 2003'te Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece adlı şiir kitabını yayımladı. Samancılar, sinema için gelecek dönemlerde çok iyi bir senaryo yazmak istiyor.

ALDIĞI ÖDÜLLER

▶ 1989 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Sis

▶ 1993 Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Zıkkımın Kökü

▶ 1993 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü

▶ 1996 Orhan Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü

▶ Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü

▶ 19. Altın Koza Film Festivali "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü (Gözetleme Kulesi)

▶ 23. Altın Koza Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Babamın Kanatları)