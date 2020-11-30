Fransız yapımı Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi ara son bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Menajerimi Ara 14. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menajerimi Ara'da Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirdi. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirdi.

‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kaldı. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaştı.

Menajerimi Ara 14. bölümde, Barış'ın hediyesinin aslında ne olduğunu öğrenen Dicle, teşekkür etmek için Barış'ın evine gitti. Barış'ın, Kıraç Özdal'ın babası olduğunu tesadüfen öğrenen Dicle, Barış'ın bunu kendisine söylememesi sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşti. Serkan’ın Dicle’ye iş teklifinde bulunması ise 14. bölüme damga vuran olaylardan biri oldu.

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin takipçileri Menajerimi Ara yeni bölümü merak ediyor ancak Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.