CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl 2024'de ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır."

VEDAT BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ve gazeteci Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Gündeme dair birçok konuda açıklamada bulunan Bakan Bilgin memur zammına da değindi. İşte açıklamasından satır başları: