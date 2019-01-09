2019 memur maaş katsayıları belli olmasının ardından milyonlarca memur maaş ücretlerini merak ediyor ve araştırıyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte asgari ücret, memur ve emeklilerin zam oraları belli olmuştu. Bugün de memurların özlük haklarının belirleyicisi niteliğinde olan maaş katsayısı genelgesi yayımlandı.

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI GENELGESİ 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu çalışanlarının aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayıların belirlenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

Tebliğe göre kamu çalışanlarının maaşlarında enflasyon farkı ile birlikte %10,73 oranında artış yapıldı.

Aylık Katsayısı : (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı : (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı : (0,041416)

Hesaplamalarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı 1.240 ₺ olarak belirlendi.

2019 SÖZLEŞMELİ MEMUR ÜCRET TAVANLARI

Sözleşmeli personel (4B) ücret tavanı 6.372,49 lira,

Sözleşmeli personel (399) ücret tavanı 7.148,24 lira, olarak belirlendi.

4- 2002 YILINA GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞINDA ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ ŞEKİLDE REEL % 97 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

6- KAMU ÇALIŞANLARININ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE GÖRE YARARLANACAKLARI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2019 YILI İÇİN BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 TL

Ücretlinin medeni durumu ve aylık agi tutarı şöyle;

Bekar: 191,88

Evli Eşi Çalışmayan: 230,26

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu: 259,04

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu: 287,82

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu: 326,20

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu: 326,20

Evli Eşi Çalışan: 191,88

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu: 220,66

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu: 249,44

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu: 287,82

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu: 307,01

2008-2018 YILLARINA AİT 10 YILLIK MAAŞ KATSAYILARI

2008 ile 2018 arasındaki aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı rakamları

1 Ocak 2008 0,049486 0,01569 0,65283

1 Temmuz 2008 0,051448 0,016313 0,6812

1 Ocak 2009 0,053505 0,016965 0,7084

1 Temmuz 2009 0,055920 0,01773 0,74348

1 Ocak 2010 0,057383 0,01819 0,76293

1 Temmuz 2010 0,059445 0,018843 0,7931

1 Ocak 2011 0,061954 0,019638 0,82656

1 Temmuz 2011 0,064460 0,020440 0,86251

1 Ocak 2012 0,068835 0,021827 0,92105

1 Temmuz 2012 0,071589 0,022700 0,95790

1 Ocak 2013 0,073837 0,0234128 0,98798

1 Temmuz 2013 0,076791 0,02435 1,0275

1 Ocak 2014 0,076998 0,024416 1,205274

1 Ocak 2015 0,079308 0,025149 1,24144

1 Temmuz 2015 0,083084 0,026347 1,30054

1 Ocak 2016 0,088817 0,028165 1,390277

1 Temmuz 2016 0,093259 0,029574 1,4598

1 Ocak 2017 0,096058 0,030462 1,503595

1 Temmuz 2017 0,102706 0,03257 1,607645

1 Ocak 2018 0,108550 0,034424 1,699121

1 Temmuz 2018 0,117940 0,037402 1,846100

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU

Aralık ayı enflasyon rakamı emeklilerin yüksek zam beklentisini boşa çıkardı. SSK ve Bağkur emeklisi ocakta %10.19, memur emeklisi ise %10,69 oranında zamlı maaş alacak.

MEMUR MAAŞ KATSAYISI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olan aylık göstergelerinin, ek göstergelerin ve kıdem aylığı göstergelerinin maaş tutarına çevrilmesinde aylık katsayısı kullanılmaktadır.

Aylık katsayısı ilgili yıla ait Bütçe Kanunlarında belirlenebileceği gibi, toplu sözleşmelerle de belirlenebilmektedir. Öte yandan, belirlenmiş olan katsayıların, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkânlarını göz önünde bulundurarak Bakanlar Kurulu tarafından yılın ikinci yarısının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle değiştirilmesi mümkün olabilmektedir.