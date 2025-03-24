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        Haberler Bilgi Yaşam Memlükler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: Memlükler Devleti Kim Tarafından Yıkılmıştır?

        Memlükler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: Memlükler Devleti Kim Tarafından Yıkılmıştır?

        Memlükler, Orta Çağ'da güçlü bir İslam devleti olarak tarihe damgasını vurmuş bir devlettir. Özellikle Mısır, Suriye, Hicaz ve çevresindeki topraklarda büyük bir etki yaratmalarıyla dikkat çekerler. Memlükler, özellikle Haçlılara karşı verdikleri savaşlarla, İslam dünyasında önemli bir yer edinmişlerdir. Peki Memlükler ne zaman kuruldu ne zaman yıkıldı, hükümdarları kimlerdir? İşte Memlükler hakkında tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:29
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        Memlükler Kurucusu, Tarihi
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        MEMLÜKLER TARİHİ

        Memlükler tarihi ile eskiden olduğu gibi günümüzde de dikkat çeker. Memlükler, başlangıçta köle asker olarak orduya alınmıştır. Sonrasında zamanla kendi devletlerini kurarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Takvimler 1250’yi gösterdiğinde Mısır’da kurulan Memlükler Devleti, Mısır'da güçlü bir hükümet kurmuştur. Bilhassa İslam dünyasında önemli bir askeri güç olmalarıyla dikkat çekerler. Bunun yanı sıra Memlükler, Selahaddin Eyyübî’nin ardından gelen güç boşluğunda büyük çatışmalara girmişlerdir. Bilhassa Haçlılarla ve Moğollarla büyük çatışmalara girmeleriyle bilinirler. Memlükler, 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilene kadar Mısır’ı ve çevresini yönetmişlerdir.

        MEMLÜKLER ÖZELLİKLERİ

        Memlükler özellikleri ile dikkat çeken devletler arasındadır. Köle kökenli bir askeri sınıfın kurduğu bu devlet şu özelliklere sahiptir;

        • Memlükler, başlangıçta köle olarak alınan askerlerden oluştur. Bu askerler, eğitim alarak zamanla yönetici sınıfa evrilmiştir.

        • Memlükler kurucusu Kıpçak kökenli Bahrî’dir.

        • Memlükler sınırları özellikle en güçlü dönemlerinde Mısır, Suriye, Hicaz ve çevresindeki topraklarıdır.

        • Bu devlet, özellikle Haçlı Seferleri'ne karşı İslam dünyasında birleşme çabalarıyla dikkat çeker.

        • Memlükler dönemi; mimari eserler, medreseler, camiler ve diğer kültürel yapılar bakımından oldukça zengindir. Ayrıca bilim, felsefe ve tıp alanında da önemli katkıları vardır.

        • Bu devlet, savaşçı kimliği ve diplomatik ilişkileriyle öne çıkar. Haçlılarla ve Moğollarla savaşlarda büyük zafer kazandıkları da bilinenler arasındadır.

        MEMLÜKLER HÜKÜMDARLARI KİM?

        Memlükler hükümdarları şunlardır;

        • İzzeddin Aybek (1250-1257): Memlükler’in ilk hükümdarıdır.

        • Sultan Baybars (1260-1277): Haçlılara karşı zaferler kazanmış ve Memlükler Devleti’nin en büyük hükümdarlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

        • Sultan Kalavun (1279-1285): Haçlılarla yaptığı savaşlar ve Memlükler’in güçlenmesindeki önemli rolü ile tanınır.

        • Sultan Al-Nasir Muhammad (1293-1341): Memlükler’in en uzun süreli hükümdarlarından biri olup devletin en parlak dönemine ulaşılmasını sağlamıştır.

        • Sultan Qaitbay (1468-1496): Memlükler’in son güçlü hükümdarlarından biri olup devletin zirveye çıktığı dönemde yönetmiştir.

        MEMLÜKLER NE ZAMAN KURULDU?

        Peki Memlükler ne zaman kuruldu? Memlükler Devleti, 1250 yılında Mısır topraklarında kurulmuştur. Aybek’in hükümetin başına geçmesiyle Memlükler devleti resmen kurulmuş oldu. Bu devlet, esasında köle askerler tarafından kurulduğu için "Memlük" ismini almıştır. Devletin başkentinin Mısır olduğu söz konusu dönemde Memlükler hızla Orta Doğu'nun en güçlü devletlerinden biri olmuştur.

        MEMLÜKLER NEREDE KURULDU?

        Kullanıcıların en sık sorduğu bir diğer soru ise “Memlükler nerede kuruldu?” şeklindedir. Bu devlet, ilk olarak Mısır topraklarında kurulmuştur. Ardından Suriye, Hicaz, Yemen ve bazı Kuzey Afrika topraklarını da ele geçirerek genişlemişlerdir. Mısır, Memlükler için hem askeri hem de ekonomik açıdan merkezi bir yer konumundadır. Devletin başkenti ise Mısır’ın başkenti olan Kahire’dir.

        MEMLÜKLER KİM TARAFINDAN YIKILMIŞTIR?

        Peki Memlükler kim tarafından yıkılmıştır? Memlükler Devletinin 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yıkıldığı bilgisi vardır. Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Memlükler’i mağlup etmesi sonucunda Memlükler Devleti son bulmuştur. Yavuz Sultan Selim, Memlükler'i fethederek Mısır'ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Bunun sonucunda ise Memlükler, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir eyalet haline gelmiştir. Yani bağımsızlıkları sona ermiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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