20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni ameliyat teknikleriyle risk düzeyi azalan meme büyütme operasyonları estetik plastik cerrahi alanında en sık yapılan ameliyatlardan biri haline geldi.
Hamilelik, emzirme ve yaşlanma gibi nedenlerle göğüslerin küçülebileceğini ya da ergenlik sonrasında göğüslerin bazı kadınlarda yeterli büyüklüğe ulaşmayabileceğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Aslan, meme asitmetrisinin de çok sık görülen bir durum olduğunu dile getirdi.
Op. Dr. Aslan, "Bu gibi durumlarda yapılan girişimlerle daha dolgun bir görünüm oluşturmak mümkün. Memenin bariz olarak sarkık olduğu vakalar için büyütme ameliyatına ek olarak fazla olan meme derisinin çıkarılarak yapılan meme dikleştirme yöntemleri de uygulanabilir" diye konuştu.
Meme protezlerinin son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle kullanımlarının güvenli olduğunu söyleyen Op. Dr. Aslan, “Meme protezleri alerjik reaksiyonlara yol açmazlar ve toksik etkileri yoktur. Özellikle son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle kullanımları son derece güvenli hale geldi. Silikonların patlaması artık günümüzde yaşanmıyor. Yapışkan jel teknolojisi sayesinde implant içindeki silikon yapı dağılmadan kalabiliyor."
MEME BÜYÜTME AMELİYATLARI NASIL YAPILIYOR?
Meme büyütme ameliyatlarında farklı teknikler olduğunu belirten Op. Dr. Aslan, şunları anlattı: "Meme büyütme ameliyatlarında en sık kullanılan teknik, meme alt kısmının göğüs kafesine kavuştuğu bölgenin hafif üzerine yapılan meme altı kesisi veya meme başının çevresindeki koyu renkli derinin alt sınırı boyunca yapılan yarım daire şeklindeki kesidir. Koltuk altından yapılan kesi ise teknik sebeplerle çok tercih edilmeyen bir yöntemdir.
Silikon meme protezleri, yapılan kesi yoluyla meme dokusunun hemen altına ya da meme altında bulunan göğüs duvarı kasının altında hazırlanan bir boşluğa yerleştirilebilir. Günümüzde bu iki tekniğin bir sentezi olarak tanımlanan teknik en sık kullanılan tekniktir. Bu teknik ile ameliyat sonrası doğal meme görüntüsüne yakın sonuçlar alınabiliyor. Ameliyatı takiben hastalara özel bir sütyen giydirilir. Hastalardan bu sütyeni 1 ay süre ile giymeleri istenir. Ameliyat sonrası protez yaklaşık 6. ayda doğal görünümünü alabiliyor."
MEME CERRAHİSİNDE 18 YAŞ BEKLENMELİ
Meme cerrahisinde şayet tıbbi bir zorunluluk yoksa 18 yaşı beklemenin ve meme gelişiminin tamamlanma sürecine izin vermenin en uygun seçim olacağını vurgulayan Op. Dr. Emrah Aslan, şöyle devam etti: "Ameliyat sonrası erken dönemde hamilelik planı olanlarda, emzirmekte olanlarda ve aşırı kilo oynamaları olan bireylerde estetik meme cerrahisi uygulamalarını gerçekleştirmek uygun olmaz. Kendilerini daha çekici ve daha güzel hissetmek isteyen kadınlar, göğüsleri istedikleri büyüklüğe ve şekle kavuştuğu zaman kendilerine olan güvenlerinin arttığını ve sosyal yaşamda daha mutlu olduklarını ifade ediyorlar."
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