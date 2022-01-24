MEMDUH ÜN KİMDİR?

İstanbul'da, yeni kurulacak bir cumhuriyetin temelleri atıldığı sırada, çok sancılı bir dönemde, 14 Mart 1920'de dünyaya geldi. Zorlu bir dönemde hayata adımını atan Memduh Ün, birçok farklı işte çalıştı. Vefa Lisesi'nde okuduktan sonra ailesinin durumunun yeterli olmayışı nedeniyle çok istediği üniversite hayaline veda etmek üzereyken, başvurduğu yurt tarafından kabul edilince, tıp eğitimine başladı. Ne var ki, futbola olan aşırı ilgisi, kafasına koyduğunu yapan kişiliğiyle birleşince eğitimini üçüncü sınıfta bırakmasına neden oldu.



Bu karar, seneler sonra "futbolcudan olma sinemacı" sıfatını yapıştıracaktır üzerine. Yıllar süren profesyonel futbol hayatını ve bir de Beşiktaş'ta yaşadığı İstanbul şampiyonluğunu askerlik takip etti.



Yıl 1947. Taş çatlasa senede 10-15 filmin yapıldığı, ki bu yapılan filmlerinde çok ucuza maledildiği, Türk sinemasının nispeten kısır olduğu bir dönem. Hürrem Erman'ın bir filmi için aranan jön, Şehir Tiyatroları'nın jönleri çok pahalı olduğundan, başrol, Memduh Ün'e verildi ve usta sinemacı kariyerine oyuncu olarak başladı.



Ağırlık verdiği melodram ve polisiye türüyle, ünlü yönetmen 50'li yılların sonundan 60'lı yılların sonuna kadar geçen sürede, yönetmen olarak en verimli dönemini yaşadı.



Yaptığı filmler şimdilerin birçok önemli sinemacısına ön ayak olur nitelikte.





