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        Haberler Spor Voleybol Melissa Vargas tarih yazdı: Servis hızında rekor kırdı - Voleybol Haberleri

        Melissa Vargas tarih yazdı: Servis hızında rekor kırdı

        Melissa Vargas tarih yazmaya devam ediyor! FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde ilki başaran ve ülkeler sıralamasında ilk basamağa oturan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Vargas, İsveç karşısında servis hızıyla rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 18:59
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        Melissa Vargas tarih yazdı
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        Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyona'nda da çifte mutluluk için parkeye çıkarken Melissa Vargas da tarih yazdı.

        İsveç ile karşılaşan ay-yıldızlılar ilk seti 1-0 önde tamamlarken Melissa Vargas da rekor kırdı.

        Mücadelede 112 km hızlık bir servis kullanan milli voleybolcu Tijana Boskovic’e ait olan 111.4 km/h’lık rekorun yeni sahibi oldu.

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