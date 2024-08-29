Melisa Şenolsun'un havuz keyfi
Oyuncu Melisa Şenolsun, havuzda bikinisiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 29.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:25
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27 yaşındaki Melisa Şenolsun, tatil sezonunun son günlerinde havuz başında keyifli anlar yaşadı.
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Sıcak yaz günlerinin tadını çıkaran oyuncu, havuz kenarında bikinisiyle pozlar verdi.
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Melisa Şenolsun, o fotoğrafları, 1.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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