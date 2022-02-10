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Melisa Şenolsun: Ne zaman seçmediğim bir iş olsa kesin tutuyor!

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, hakkında bilinmeyenleri anlattı. "Doğadaki bütün yanlış kararları ben alıyorum gibi bir hisse kapılıyorum" diyen Şenolsun, "Ne zaman seçmediğim bir iş olsa kesin tutuyor" ifadelerini kullandı

10.02.2022 - 16:35 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'in 'Teras Noir' adlı YouTube kanalına konuk olan oyuncu Melisa Şenolsun, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • "BÜTÜN YANLIŞ KARARLARI BEN ALIYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORUM"

    Şenolsun, "Hayatta, hayatı kaçırdığını düşündüğün ya da keşke bu olsaydı dediğin anlar var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu, "O kadar çok varki... Doğadaki bütün yanlış kararları ben alıyorum gibi bir hisse kapılıyorum hatta. Ben astrolojiye acayip inanan biriyim, burcum Terazi, yükselenim Akrep, haritam da inanılmaz derecede karışık. Dolayısıyla ben sürekli birçok işten birini seçiyorum ve diğer işler yayınlanmaya başlayınca 'Evet yine harika bir karar aldım' diyorum çünkü ne zaman seçmediğim bir iş olsa kesin tutuyor ve o sezon ekranlarda estiriyor. Elbette her zaman kalbimin sesini dinleyerek projeleri seçiyorum ama bu durumdan da kaçamıyorum." dedi.

  • "FİLM VEYA TİYATRO PROJELERİNDE DAHA ÖZGÜRSÜN"

    Şenolsun, daha sonra "İşsiz olduğunda kendini daha eksik hissediyor musun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Zaman zaman eksik bazen de daha dolu dolu… Ama bazen hem ruhumu hem de çevremdekileri beslediğimi hissettiğim de oluyor hani 'Vay be ben böyle biri miyim?' de diyebiliyorsun. Çünkü ancak öyle zamanlarda kendini besleyebiliyorsun, hobilerine vakit buluyorsun, bir sürü şey yapıp gerçekten üretebiliyorsun çünkü vaktin oluyor her şeye. Tabii ki film veya tiyatro projelerinde daha özgürsün ve bir alanın var ama dizi işinde çok hızlı ve kısıtlı zamanda üretebildiğin için katabildiğin kadar katmaya çalışıyorsun dolayısıyla yoğunken de yalnızca işini yapmaya odaklanıyorsun.

  • "DİŞİL ROLLER DAHA ÇOK İLGİLİMİ ÇEKİYOR"

    Melisa Şenolsun, daha önce de dişil rollerde yer almanın daha çok ilgilisini çektiğini ifade etmişti. Şenolsun, "Karaktere daha fazla alan yaratabildiğimi hissediyorum." şeklinde konuşmuştu.

  • "AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

    Ünlü oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

    - Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor.

    - Beni geniş kitlelere ulaştıran birçok projede yer aldım. Hepsi çok kıymetliydi, ama dönüm noktası diyebileceğim şeyler değildi.

    - Çok sık rüya görürüm. Hayal kurmanın da ruhu beslediğini düşünüyorum.

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