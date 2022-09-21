Melisa Önel'in yeni filmi Aniden'in dünya prömiyeri, 35. Uluslararası Tokyo Film Festivali kapsamında gerçekleşecek. Asian Future bölümünde yarışacak olan film, Tokyo'da seyirci ile ilk kez buluşacak
Melisa Önel'in yeni filmi Aniden'in dünya prömiyeri 35. Uluslararası Tokyo Film Festivali'nde gerçekleşecek.
Başrollerinde Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol, Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı kadroda Dilan Çiçek Deniz konuk oyuncu olarak yer alıyor.
Aysel Yıldırım, Mehmet Bilge Aslan, Esra Kızıldoğan'ın rol aldığı filmde dizilerden tanınan çocuk oyuncu Su Çeperi de bulunuyor.
Feride Çiçekoğlu ve Melisa Önel'in kaleme aldığı senaryo, koku alma duyusunu kaybeden Reyhan'ın hayatla yeni bağlar kurmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor.