Melisa Döngel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Genç oyuncu Melisa Döngel ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı filminde rol alan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alarak dizi sektörüne adım attı.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Döngel (d. 18 Eylül 1999; İstanbul), Türk oyuncudur.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı.2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.