Melisa Aslı Yazıcı'dan yeni pozlar
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Melisa Aslı Yazıcı, hamilelik dönemine ait yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyorlar.
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Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'a transferinin ardından çift, Yunanistan'da yaşamaya başladı.
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Çiçeği burnunda anne adayı Melisa Aslı Yazıcı, sosyal medya hesabından ilk hamilelik dönemine ait özel fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.
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Son olarak, karnı burnunda Atina sokaklarında çekilen yeni pozlarını paylaşan Yazıcı, yaptığı o paylaşıma, "Etrafta dolaşıyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram