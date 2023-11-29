Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan aşk pozu
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, aşklarını gözler önüne sermeye devam ederken Como Gölü'ndeki tekne gezisini 73 gün rötarla paylaştı
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Melisa Aslı Pamuk'un, Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Yusuf Yazıcı, 7 Ağustos'ta paylaştığı bu fotoğrafla aşk dedikoduları doğrulamıştı.
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Daha önce Paris sokaklarında el ele aşk turu yapan Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, bu fotoğraflarını da sosyal medya sayfasına taşımıştı.
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Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. İkili, İtalya'daki Como Gölü'nde tekne turu yaparken çekilen fotoğraflarını ise 73 gün rötarla paylaştı.