Melisa Aslı Pamuk: Aralarındaki derin bağdan etkilendim

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"Cem Karaca’nın Gözyaşları" adlı sinema filminde, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca’nın annesi 'Feride Balkan'ı canlandıran Melisa Aslı Pamuk, rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pamuk; rolüyle ilgili şu yorumları yaptı;

• “Cem Karaca’nın eşi, tek çocuğunun annesi 'Feride Hanım’a hayat veriyorum. İlk görüşte bu kadar derin bir bağla bağlanmaları beni çok etkiledi. Yıllarca birbirlerini çok sevmişler.”

• “Hollanda’da doğup büyüdüğüm için sürekli dinlediğim bir sanatçı olmasa da çok sevdiğim şarkıları var Cem Karaca’nın... Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, Cem Karaca’nın özgürlüğü ve yaşam tarzı için ne kadar çok savaştığı oldu.”

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekimleri tamamlanan “Cem Karaca’nın Gözyaşları”nı Yüksel Aksu’nun yönetti.

İsmail Hacıoğlu’nun 'Cem Karaca'yı, Fikret Kuşkan’ın baba 'Mehmet Karaca', Yasemin Yalçın’ın ise anne 'Toto Karaca'yı canlandırdığı filmde ayrıca, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel, Kubilay Tuncer rol aldı.