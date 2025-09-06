Melis Sezen, Venedik paylaşımlarıyla dikkat çekti

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali, 82’nci kez kapılarını açtı. Festival, bu yıl da dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırladı.

REKLAM advertisement1

Festivalin konukları arasında yer alan ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından Venedik'ten paylaştığı içeriklerle takipçilerinin ilgisini çekti.

Melis Sezen, son olarak Venedik sokaklarında dans ettiği anlarla sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram