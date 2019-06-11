Melek Mosso kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mosso, konserinde bacaklarını göstererek kadınların özgür olduğu ve kimseye ihtiyacının olmadığını söyleyerek parmak hareketi yaptı. Şarkıcının bu hareketi ise sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

MELEK MOSSO KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melek Mosso, ya da gerçek adıyla Melek Davarcı (d. 11 Kasım 1988, Kayseri),Türk müzisyen ve müzik öğretmeni.

11 Kasım 1988 günü Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 53 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. TV dizisi Çukur için grubu ile yaptığı "Işık Yok" isimli düeti yaparak grubun Siyah Bayrak albümünde yer aldı