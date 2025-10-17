Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşandı

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, iki yıllık evliliklerini noktaladı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Melek Mosso ile davalı Serkan Sağdıç, hazır bulundu.

Duruşmada hakim, taraflara; "Boşanmak istiyor musunuz?" şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı "Boşanmak istiyorum" demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç’ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı öğrenildi.

"BOŞANMIYORUZ" DEMİŞTİ Geçtiğimiz yıl aralık ayında; Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç’ın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve fotoğrafları kaldırması dikkat çekmişti. Ekim 2023'te evlenen çiftten Mosso; “Boşanmıyorum, hiçbir sorun yok. Sorunlarımızı çözdük” demişti. Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, ardından ikinci balayı niteliğinde Uzak Doğu tatiline çıkmışlardı.