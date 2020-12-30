Bilim insanları melatonin hormonunun koronavirüs hastalığını yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını söyledi. Peki Melatonin hapı nedir, ne işe yarar? Melatonin etkileri nelerdir?
Kişide melatonin eksikliği oldu zaman Melatonin hap olarak devreye girer. Melatonin içeren ilaçlar Melatonin hapı olarak da bilinir. Melatonin, ağız yoluyla hap olarak, dil altı hapı olarak kullanılabildiği gibi, cilt üstüne jel/krem olarak ya da daha farklı durumlarda bir sağlık uzmanının gözetimi altında vücuda enjekte edilerek de kullanılabilir. Melatonin alan kişi ilk dört ile beş saat boyunca makine veya araç kullanılmaması önerilir.
Melatonin hapı ne işe yarar diye soranlara cevap takviye olarak dönmektedir. Melatonin uyku hormonu için verilen bir haptır. Kişi normalinden az melatonin salgılıyorsa ağız yoluyla hap olarak ya da dil altı hapı olarak Melatonin hapı verilir. Aşırı uykusuzluk, kulak çınlaması ve Alzheimer gibi uykuya dayalı sorunlarda çözüm için kişiye melatonin hapı verilir. Melatonin hapı takviye edici bir haptır.
Melatonin etkileri, vücutta saat gibidir. Vücut ne zaman uykuya dalmalı, ne zaman uyanmalı ya da yemek yemeli gibi soruların cevaplarını melatonin verir.Ayrıca, vücut ısısı, hormon seviyeleri ve kan basıncı düzenlenmesi gibi konularda da yardımcı olur.
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