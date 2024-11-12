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        Haberler Dünyadan Melania Trump yeni First Lady olarak Jill Biden'ın geleneksel çay davetine katılmıyor - Magazin haberleri

        Melania Trump yeni First Lady olarak Jill Biden'ın geleneksel çay davetine katılmıyor

        2020 seçimi sonrası halefi Jill Biden'ı Beyaz Saray'da ağırlamayarak 100 yıllık çay daveti geleneğini yıkan Melania Trump, bu defa yeni First Lady olarak Jill Biden'ın davetlisi. Ancak Melania Trump'ın Jill Biden ile geleneksel çay davetinde yine buluşmayacağı ama ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:46
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        • 1

          Yakında yeniden First Lady olacak Melania Trump'ın, görevden ayrılan mevkidaşı Jill Biden ile geleneksel çay toplantısını atlayacağı öğrenildi.

          Beyaz Saray'daki görev değişiminin bir parçası olarak First Lady'nin Beyaz Saray'ın Sarı Oval Salonu'nda halefine çay ikramı yapması 100 yıldır devam eden bir gelenek. Jill Biden, geçen hafta Melania Trump'a daveti iletirken, Başkan Joe Biden, yeni başkan seçilen Donald Trump'ı Oval Ofis'e davet etti.

        • 2

          Jill Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Biden'lar tebriklerini iletti ve Trump'ları Beyaz Saray'da buluşmaya ortak davet etti" denildi.

          Ancak Melania Trump'ın Jill Biden ile görüşmeyeceği, yarın yapılacak Beyaz Saray buluşmasında eşi Donald Trump'a katılmayacağı bildirildi.

        • 3

          CNN International'a konuşan bazı kaynaklar ise Melania Trump'ın yakın zamanda yayımlanan, kendi adını taşıyan anı kitabıyla ilgili önceden planlanan bir etkinlik nedeniyle çakışma olduğunu, katılmama kararının henüz nihai olmadığını belirtti.

        • 4

          Donald Trump'ın ekibinin bazı üyelerinin bu görüşmeyi önemli bulması nedeniyle Melania'yı toplantıya katılmaya teşvik etmeye yönelik tartışmalar yaptıkları öğrenildi.

        • 5

          First Lady'lerin çay buluşması geleneği, yıllar sonra 2020'de Melania Trump'ın halefi Jill Biden'ı ağırlamamasıyla yıkılmıştı.

        • 6

          En son 2016'da Michelle Obama, yerini teslim edeceği Melania Trump'ı, geleneksel Beyaz Saray çay davetinde ağırlamıştı.

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