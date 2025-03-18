Meksika'da Sergio Ramos çılgınlığı: 7 katına çıktı!
Meksika Ligi takımlarından Montrerrey, Sergio Ramos transferiyle forma satışlarını 7 katına çıkardı.
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Avrupa'nın ardından kariyerini Meksika'da sürdürme kararı alan Sergio Ramos'un Monterrey'e imza atması kulübün forma satışına olumlu yansıdı.
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Monterrey Başkanı Pedro Esquivel Ayanegui, El Financiero'ya verdiği röportajda forma satışlarında Sergio Ramos transferinin ardından büyük bir artış yaşandığını söyledi.
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"7 KATINA ÇIKTI"
Ayanegui açıklamasında, "Size kesin rakamları veremem ama üç haftada, normalde o dönem sattığımız formaların 7 katına çıktık." dedi.
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Ramos'un etkisiyle ilgili ayrıca Ayanegui, "Bilet gelirleri kısa vadede çok fazla etki yaratmıyor çünkü yüzde 90 oranında dolulukla oynuyoruz. Maç başına 2 bin bilet kaldı ve sürekli satılıyor. Şimdi daha da hızlı satılacak." ifadelerini kullandı.
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Sergio Ramos, Monterrey'de çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti.