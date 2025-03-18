Meksika'da Sergio Ramos çılgınlığı: 7 katına çıktı!

Ramos'un etkisiyle ilgili ayrıca Ayanegui, "Bilet gelirleri kısa vadede çok fazla etki yaratmıyor çünkü yüzde 90 oranında dolulukla oynuyoruz. Maç başına 2 bin bilet kaldı ve sürekli satılıyor. Şimdi daha da hızlı satılacak." ifadelerini kullandı.