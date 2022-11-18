Meksika'da helikopter kazası: Eyalet bakanı da öldü!

Meksika'da helikopterin düşmesi sonucu Aguascalientes Eyaleti Güvenlik Bakanı Porfirio Sanchez'in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, helikopter havalandıktan dakikalar sonra eyalete bağlı Jesus Maria kasabasında yol kenarındaki boş araziye düştü.

Kazada, helikopterde bulunan Bakan Sanchez dahil 5 kişi öldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde helikopterin düştükten hemen sonra alev aldığı görülüyor.

Eyaleti Valisi Teresa Jimenez, kazaya ilişkin uzman ekibin soruşturmaları sonucunda durumun netleşeceğini söyledi.

Helikopterin düşüşüyle ilgili Sivil Havacılık Teşkilatının yanı sıra eyalet savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.