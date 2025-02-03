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        Haberler Dünya Meksika: ABD sınırında 10 bin ulusal muhafız görevlendirilecek | Dış Haberler

        Meksika: ABD sınırında 10 bin ulusal muhafız görevlendirilecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Meksika üzerinden ABD'ye giren uyuşturucu maddeler nedeniyle Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Donald Trump ile yaptığı görüşmeden sonra, sınıra 10 bin ulusal muhafız konuşlandıracaklarını bildirdi. Sheinbaum ve Trump ayrıca gümrük vergilerinin de 1 ay dondurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:36
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        Meksiya'ya vergiler 1 ay donduruldu
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        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamışve Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilmemesini gerekçe olarak göstermişti.

        Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, gelişmeler üzerine Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Sheinbaum, görüşmede yapılan istişareler sonucunda, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek adına bazı kararlar aldığını duyurdu.

        Sheinbaum tarafından alınan kararlara göre, ABD-Meksika sınırına 10 bin ulusal muhafız konuşlandırılacak. Buna karşılık olarak ABD de Meksika'ya modern silahların kaçırılmasının önüne geçecek.

        Son olarak, ikili görüşmeden çıkan uzlaşıya göre, uygulanacak olan gümrük vergilerinin de 1 ay boyunca dondurulmasına karar verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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