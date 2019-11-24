24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçın ilk periyodunda agresif savunma yapan ev sahibi ekip, Crawford ve Erdi Gülaslan ile bulduğu sayılarla önde başladı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında dengeyi sağlayan Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla maça ortak oldu. İlk periyodu Pınar Karşıyaka, 20-19 önde geçti.
İkinci periyoda daha iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor, Mbaye ve Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla farkı 13 sayıya kadar çıkardı: (28-41). Konuk ekip, ilk yarıyı da 41-31 üstün tamamladı.
Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka'nın Metecan Birsen, Morgan ile bulduğu sayılara, ev sahibi takım Crawford ve Aldridge ile cevap vermeye çalıştı: (40-49). Yunus Emre Sonsırma'nın art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle üçüncü periyot Pınar Karşıyaka'nın 59-45 üstünlüğü ile geçildi.
Son periyotta maça Aldridge, Burak Eşlik ve Crawford ile tutunmaya çalışan ev sahibi takım agresif savunma ile rakibini durdurmaya çalıştı. Pınar Karşıyaka'da ise Taylor, Metecan Birsen ve Yunus Emre Sonsırma takımına katkı sağladı. Maçı Pınar Karşıyaka 75-66 kazandı.
Müsabakanın en skorer ismi 21 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Metecan Birsen oldu. Ev sahibi takımda Crawford 19 sayı üretti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 19, Davis Jr 7, Erdi Gülaslan 9, Aldridge 13, Zanna 4, Burak Eşlik 11, Doğukan Şanlı 2, Fırat Alemdaroğlu 1, Ali Tuncer, Sinan Sağlam
PınarKarşıyaka: Metecan Birsen 21, Morgan 14, Triche, Taylor 14, Mbaye 8, Yunus Emre Sonsırma 11, Semih Erden 2, Nusret Yıldırım 3, Onuralp Bitim 2, Alp Karahan
1. Periyot: 19-20
Devre: 31-41
3. Periyot: 45-59
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