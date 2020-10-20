Dedesinin izinden gidiyor 0:00 / 0:00

Türk sinemasının ünlü karakter oyuncu Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, dedesinin izinden gidecek meslek olarak kendisine oyunculuğu seçti

HABERTURK.COM

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, dedesinin izinden gidiyor. Genç oyuncu, küçük yaşlardan itibaren dedesi Ahmet Mekin'in filmlerini izleyerek büyüdüğünü belirterek, daha çocuk yaşlardayken meslek olarak oyunculuğu seçmeye karar verdi. En son 'Aykut Enişte 2'de rol alan Mekin Sezer, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kadar müziğe de ilgi duyan Mekin Sezer, davul, bağlama, gitar ve piyano çalabiliyor. Mekin Sezer, dedesi hakkında "Umarım ben de dedem Ahmet Mekin gibi oyunculuğumla akıllarda iz bırakan karakterlere imza atarım" yorumunda bulundu.