İstanbul Tersanesi Komutanlığı personellerinin aileleriyle birlikte depremzedeler için hazırladıkları yardım malzemelerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hatay'daki depremzede vatandaşlarımıza yardım malzemesi dağıtım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Malatya'daki depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyoruz. Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında görevli İHA'larımız da deprem bölgesinde keşif, tespit ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için aralıksız görev yapıyor."