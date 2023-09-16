Mehmet Ulay 11 gün sonra defnedildi

"BÜYÜK USTAYI EBEDİ YOLCULUĞUNA UĞURLUYORUZ"



Mehmet Ulay’ın ailesine taziye dileklerinde bulunan Nürnberg’in Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, “Saygın ve değerli sanatçımız Mehmet Ulay’ın yönettiği oyunlarla insanlar hayal dünyasından renkli yolculuklara çıkardı. Bugün biz de büyük ustayı bu salondan ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Kendisine dokunan insanların bir araya gelmesi önemli. Mehmet Ulay Nürnberg’e geldiğinde Başkonsolosluğumuzun bir personeli olarak çalışmış. Bu nedenle kendisini bizim camiamızın bir personeli olarak anıyoruz” şeklinde konuştu.