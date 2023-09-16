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        Haberler Magazin Mehmet Ulay 11 gün sonra defnedildi - Mehmet Ulay kimdir, ne zaman ve neden öldü? - Magazin haberleri

        Mehmet Ulay 11 gün sonra defnedildi

        4 Eylül'de yaşamını yitiren Mehmet Ulay, Almanya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Oyuncunun eşi Ursula Schibat Ulay, törende, "Hayatında ilk defa uzun süre hastanede kaldı. Son zamanlarda gelen telefonlara cevap bile vermedi. Mehmet, üzülmeden gitti" şeklinde konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:27
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        • 1

          Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg kentinde 4 Eylül'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Mehmet Ulay, son yolculuğuna uğurlandı.

        • 2

          Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından oyuncu için onursal başkanlığını ve genel sanat yönetmenliğini yaptığı Nürnberg Objektif Kültür Merkezi'nde (OKM) cenaze töreni düzenlendi.

        • 3

          Törene eşi Ursula Schibat Ulay, kızı Elif Ulay ve yakınlarının yanı sıra Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, OKM Başkanı Cihan Kente, OKM Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Ertuğrul Karakaya, Belediye Meclis üyesi Aynur Kır ve birçok oyuncu katıldı.

        • 4

          Törende yakınları tarafından yapılan konuşmalarda Mehmet Ulay’ın, Almanya’da ilk Türk tiyatro grubunu kurarak tiyatro sevgisini gençlere aşıladığı belirtildi.

        • 5

          Ulay’ın Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için köprü görevi gördüğü ve OKM oyuncuları başta olmak üzere Almanya’nın farklı kentlerindeki Türk tiyatro gruplarına destek verdiği vurgulandı.

        • 6

          "SON ZAMANLARDA GELEN TELEFONLARA CEVAP BİLE VERMEDİ"

          Ulay’ın eşi Ursula Schibat Ulay yaptığı konuşmada, “Mehmet ile 51 sene önce tanıştık. Haziran ayında 45’inci evlilik yıl dönümümüzü kutladık. Yarım asır beraberdik. Mehmet her istediğini yaptı. Yaptığı işlerle çoğu zaman güldürdü. Hayatında ilk defa uzun süre hastanede kaldı. Son zamanlarda gelen telefonlara cevap bile vermedi. Mehmet üzülmeden gitti" dedi.

        • 7

          "BÜYÜK USTAYI EBEDİ YOLCULUĞUNA UĞURLUYORUZ"

          Mehmet Ulay’ın ailesine taziye dileklerinde bulunan Nürnberg’in Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, “Saygın ve değerli sanatçımız Mehmet Ulay’ın yönettiği oyunlarla insanlar hayal dünyasından renkli yolculuklara çıkardı. Bugün biz de büyük ustayı bu salondan ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Kendisine dokunan insanların bir araya gelmesi önemli. Mehmet Ulay Nürnberg’e geldiğinde Başkonsolosluğumuzun bir personeli olarak çalışmış. Bu nedenle kendisini bizim camiamızın bir personeli olarak anıyoruz” şeklinde konuştu.

        • 8

          Mehmet Ulay’ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

          Fotoğraflar: İHA

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