Mehmet Nuri Ersoy: Sanatın evrensel dilini konuşmak için Bienaldeyiz

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Ersoy, yaptığı konuşmada; sanatın evrensel dilini konuşarak kültürel etkileşimi derinleştirmenin önemine vurgu yaptı.

Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali'nde Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtarak sanatseverlerin ilgisini çekmeyi hedeflediklerini belirterek; "Sanatın evrensel dilini konuşmak, kültürel etkileşimi ve anlayışı derinleştirmek için önemli bir fırsat olan bienalde, Türkiye olarak kültürel mirasımızı uluslararası alanda tanıtmak bizler için büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

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"UĞRAK NOKTALARDAN BİRİ OLACAK" Mehmet Nuri Ersoy; "Sanatın evrensel dilini konuşmak, kültürel etkileşimi ve anlayışı derinleştirmek için önemli bir fırsat olan bienalde, Türkiye olarak kültürel mirasımızı uluslararası alanda tanıtmak, bizler için büyük önem taşıyor. Bienal kapsamında gerçekleştirilen 60'ıncı Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu, özgünlüğü, estetik ve zarafeti, düşün dünyasına açılan derinliği ile bienalin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale'de sanatseverlerin uğrak noktalarından biri olacak" dedi.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği, farklı kültürlerin ve sanat akımlarının buluştuğu katılımcı ülkelerin pavyonlarını da gezdiklerini belirten Mehmet Nuri Ersoy, sanatçıların eserlerini sergilemek ve destek olmak, Türk sanatını uluslararası alanda tanıtmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Türkiye Pavyonu, T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Türk Hava Yolları ana sponsorluğu ve havayolu partnerliğinde, SAHA Derneği’nin prodüksiyon ve yayın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

24 Kasım 2024’e kadar gezilebilecek Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, sanatçı Gülsün Karamustafa’nın mekâna özel yeni yerleştirmesi Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli’ne ev sahipliği yapıyor.

50 yılı aşkın süredir güncel sosyopolitik ve kültürel meseleleri odağına alan Gülsün Karamustafa, dünyanın farklı coğrafyalarındaki yıkıcı savaşlar, depremler ve çevre felaketleri karşısında, içinde bulunduğumuz suskunluk ve çözümsüzlük hâlinin insanlarda yarattığı boşluk, oyukluk ve kırıklık hissini bir enstalasyonla mekâna taşıyor.

Venedik Bienali 60'ıncı Uluslararası Sanat Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde yapılan açılışa T.C. Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, T.C. Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Haluk Söner, T.C. Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem ve T.C. Venedik Fahri Başkonsolosu Filippo Olivetti katıldı. Açılışa ayrıca, Türkiye Pavyonu’nun kalıcı bir mekânda yer almasına katkı sağlayan ve bu yılki sergiye katkıda bulunan destekçilerin yanı sıra İKSV’nin Lale Kart üyeleriyle uluslararası basın, sanat ve akademi dünyasından da yoğun bir katılım oldu.