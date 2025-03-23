Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir?
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mehmet Murat Çalık'ın Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeler kapsamında, "Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...
Giriş: 23.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:53
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmelerin ardından, kamuoyunda "Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir?" sorusu merak konusu oldu. İşte detaylar...