Hayvan videoları çekerek bir günde fenomen oldu!

21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medyanın giderek popülerleşmesi ve reklam gelirleriyle geçim kapısı haline gelmesinden sonra pek çok kişi 'YouTuber' olma hayalleri kuruyor.
Sosyal mecralara yeni yeni atılmaya başlayan kullanıcılar, işin 'para kazanma' kısmıyla ilgilenirken, bazıları da gerçekten güzel içerikler oluşturmaya gayret ediyor. Onlardan biri de minik Mehmet...
10-12 yaşlarında olmasına rağmen hayvanlarla ilgili pek çok bilgiye sahip olan Mehmet Kanur, kendi çabalarıyla çekip paylaştığı YouTube videolarında böcekler, sürüngenler, bitkiler ve daha nice canlılarla ilgili bilgiler veriyor. Samimi tavırları ve içtenliğiyle de popülerliğini giderek artırıyor.
Hemen hemen her videosunda hayvan dostu mesajlar veren, canlılara zarar verilmemesi konusunda öğütlerde bulunan Mehmet Kanur, Avustralyalı belgesel filmci Steve Irwin'e benzetiliyor.
BİR GÜNDE BİNLERCE TAKİPÇİ KAZANDI
YouTube'da 2 gün önce 270 civarında abonesi olan Mehmet, bir sosyal medya platformunda ilgi gördükten sonra 95 bin takipçiye ulaştı.
YouTube kanal açıklamasında "Arkadaşlar ben hayvanlarla ilgili video çekiyorum isteyen kişiler kanalıma abone olabilir" ifadelerine yer veren Kanur, doğaya olan tutkusuyla kendine hayran bırakıyor.
Çoğu insanın yanına bile yaklaşamayacağı canlıları rahat bir şekilde tutan minik Mehmet'in videoları ise şöyle:
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