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        Haberler Spor Diğer Güreş Mehmet Demirkaya, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu! - Diğer Haberleri

        Mehmet Demirkaya, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu!

        Op. Dr. Mehmet Demirkaya, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:05
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        Mehmet Demirkaya adaylığını açıkladı!
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        Türkiye Güreş Federasyonu'na seçim heyecanı yaşanıyor. Op. Dr. Mehmet Demirkaya, yaptığı açıklamayla başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

        "GÖREVE TALİBİM VE ADAYIM"

        Basın açıklaması yapan Demirkaya, "Geleneğimizin, örfümüzün en önemli sporu olan, Atalarımızdan bize miras güreş sporunun daha adil, daha liyakatli, daha şeffaf, daha gerçekçi bir yönetime kavuşması için 2024 seçimleri genel kurulunda bakanlığa aday olmaya ve sizlerin teveccühü ile uygun görülürsem başkan olmaya talibim. 40 yıldır bu ailenin içinde yer alan pek çok farklı alanda hizmet eden biri olarak naçizane daha farklı bir bakış açısı ile yönetmeye talibim. Güreş’in en önemli problemleri olan altyapı, ligler, milli takımlar, sporcu ve hoca seçimi, ülke içi ilgi artırımı, sponsorluk, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile temasın artırılışı ve uluslararası kurum ve komitelere mümkün olan en yüksek sayıda arkadaşımızın girerek ülkemizi temsil etmesi en önemli mesai uğraşlarımız olacaktır. Liyakat, adalet, hakkaniyet ve şeffaflık olmazsa olmazımız olacaktır." dedi.

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        "KULÜPLERİMİZ DESTEKLENECEK"

        "Bunları yaparken ilk önceliğimiz ve birinci uğraşımız altyapı olacaktır. Altyapı kulüpleri malzeme (spor malzeme, minder) ve ulaşım olarak mümkün olan en yüksek oranda desteklenme gayretinde olacağız. Ayrıca spor yoğunluğumuzun olduğu illerde kamu desteği de alınarak okul kulüplerinin malzeme ve hoca bazında desteklenmesi için maksimum uğraş verilecektir. Zorluk içindeki tarihi kulüplerimiz muhakkak desteklenecek ve yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılacaktır.

        Tüm sporcu kardeşlerimizin Türkiye şampiyonaları Vehbi Emre – Yaşar Doğu turnuvaları ekseninde oluşturulacak performans ölçümü ile milli takım kamplarına ve milli takıma seçilmesi için uygulanacak kriterler ilan edilecek ve bu şeffaf bir şekilde takibi yapılması sağlanacaktır.

        "ŞAMPİYONALARA HOCALAR DA GÖTÜRÜLECEK"

        Milli takım hocaları teknik direktör bazında tamamen objektif olduğuna inandığımız sistem – antrenman ve milli takım sporcu seçim kriterlerinde fikir birliği olunmayan durumlarda karar verici olacak olup milli takımlara sporcu veren kulüplerin tamamının kamplara mümkün olan en uygun sayıda hoca ile katılımı sağlanarak ve hoca - sporcu uyumu üstün olarak temin edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca turnuvalar ve şampiyonalara hocaların da götürülmesi için maksimum gayret olacaktır.

        Tüm kurullardaki arkadaşlarımızın ve hocalarımızın uluslararası eğitim ve gelişimi için katılımlarını sağlamak ve diğer ülkelerde karşılıklı müsabaka-kamp-hoca alışverişi ile farklı açılardan değerlendirme imkanı sağlanacaktır.

        "ÖDÜL SİSTEMİ GELECEK"

        Yurtiçinde güreşin yayılımının en önemli halkası güreş ligleri deplasmanlı olarak ve her sene sonunda bir sonraki sene programı ilan edilmiş olarak uygulanacaktır. ( bölgesel gruplar sistemi ile ) Ayrıca liglerin seyirci – medya ilgisi için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır. Sponsorlar devreye sokulmak sureti ile ayrı bir katma değer yaratılıp , liglerde Türkiye şampiyonalarında ödül sistemi uygulamaya konulacaktır.( Kulüp-sporcu-hoca)

        Uluslararası arenalarda temsil oranımız yükseltilerek ve temas yoğunluğu sağlanarak üzüldüğümüz turnuvalardan sonra ülke içinde mazeret üretmek yerine,uluslararası kurum ve birliklerde meramımızı anlatacak hale geleceğiz. Güreşin 4-8-12 yıllık mastır planları yapılıp mümkün olan en kısa sürede ilan edilip, ilk ve sonraki olimpiyatlarımızın en çok katılım ve madalya için planlar uygulamaya konulacaktır."

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