Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."

HABERTÜRK 1 MAYIS'TA DUYURDU

Habertürk Spor, Mehmet Aurelio'nun Fenerbahçe'ye döneceğini 1 Mayıs'ta okuyucularına duyurmuştu.

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