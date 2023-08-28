Mehmet Aslantuğ'dan boşanmaya dair çarpıcı açıklamalar

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sona erdirerek mayısta boşandı. Aslantuğ, boşanma nedenlerinin bir başka kadınla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Mehmet Aslantuğ, 'Kaptanın Seyir Defteri' adlı sayfasından bu konuda şunları söyledi;

• Bu sayfanın bizzat kayda alarak yaptığım en zor açıklamasıdır. Epeyce hassas olduğum duygunun dile gelmiş ilk / son sözleri… Epeyce borçlu olduğumu düşündüğüm bir duygudan. Ve bundan sonra yaşayacağım / hakkım olduğunu düşündüğüm özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda olmadığımı beyan ederek!… Bilene, anlayana şükranla, bilmek, anlamak istemeyene selametle...

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• Ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim.

• Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere atfen kimseyi yanıltmadım.

• Arzum, yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek ayrı eve çıkmak istediğini söyledi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 29 Mayıs'taki boşanma davasına el ele gelmiş, adliye binasından el ele ayrılmıştı.