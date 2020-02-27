Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz gün Caddebostan'da görüntülendi. Bir arkadaşıyla park halindeki aracına giden oyuncu fotoğrafları çekilince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Muhabirlere "Sizin burada ne işiniz var?" diyen Aslantuğ, "Cadde turu yaptık" ifadelerini kullandı.