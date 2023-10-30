Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile canlı yayın yaptı! Ünlü şovmen gözyaşlarına engel olamadı!
Bir dönem Çarkıfelek yarışmasını sunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda sosyal medya platformlarında canlı yayın yapıyor. Erbil, geçtiğimiz gün Serdar Ortaç ile TikTok üzerinden yayın yaptı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
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Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta neredeyse her gün canlı yayın açıyor.
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Türkiye'nin tanınan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, son olarak canlı yayını şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte yaptı. Ortaç'ın "Ben pot kırmadım değil mi geçen gün?" diye sormasının üzerine hüngür hüngür ağlamaya başlayan Erbil, sevgilisi ile kavga ettiklerini ve ayrıldıklarını söyledi.
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Serdar Ortaç'ın "Ne oldu abi ya?" diye sorması üzerine Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısını çok sevdiği için ağladığını söyleyen Erbil'in o anları sosyal medyada gündem oldu.
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66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti.
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İşte Mehmet Ali Erbil'in ağladığı anlar...
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