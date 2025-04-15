Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil, 11 Kasım 2024'te gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Erbil hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

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Yapılan itiraz üzerine, 27 Kasım 2024'te 'ev hapsi' kararı kaldırılan ünlü şovmenin yargılandığı davada karar açıklandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Mehmet Ali Erbil katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. Davayı, karara bağlayan mahkeme, Erbil'i "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 10 ay hapis ve bin lira para cezasına çarptırdı. Mehmet Ali Erbil'in hapis cezasını erteleyen mahkeme, 1 yıl süreyle de denetime tabi tutulmasına hükmetti.